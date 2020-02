FGR debe resolver si Peña Nieto está involucrado con caso Lozoya: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si en la investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aparece como involucrado el ex presidente Enrique Peña Nieto, la Fiscalía General de República (FGR) resolverá conforme a la ley.

“Si en la investigación que están haciendo al ex director de Pemex aparece que está involucrado el ex presidente Peña, la Fiscalía lo va a resolver”, aseguró el Mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

En la base aeronaval de esta capital, el Ejecutivo federal señaló que la Fiscalía es independiente; no hay acuerdos políticos no hay componendas, “somos distintos”, dijo.

Andrés Manuel aseguró que también hace falta resolver si un Presidente puede ser juzgado por un delito diferente de tradición a la Patria.

El miércoles pasado el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que existe una presunta investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España y en espera de un proceso de extradición.

Con información de Dóriga Digital