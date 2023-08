FGR investigará homicidio de guardia nacional en La Resurrección

La investigación por la privación de la libertad y posterior ejecución de un elemento de la Guardia Nacional el pasado viernes, en la Central de Abasto y la junta auxiliar La Resurrección, respectivamente, fue atraída por la Fiscalía General de la República.



Así lo dio a conocer este martes el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Daniel Iván Cruz Luna, quien afirmó que el crimen no quedará impune, y que se está trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para localizar a los responsables.



Señaló que en la SSP se está trabajando de manera frontal contra grupos delictivos que tienen operaciones en la Central de Abasto, como el responsable del huachitúnel localizado en una taquería de la zona en junio pasado.



No lo precisó, pero se especula que los trabajos de Inteligencia que realizaban los tres elementos de la GN el pasado viernes, estarían relacionados con dicha investigación, aunque no se descartan otros móviles.

🗣 Ante los hechos ocurridos en la Central de Abastos, donde fue privado de la libertad un elemento de la Guardia Nacional y posteriormente encontrado muerto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, señaló que el caso no… pic.twitter.com/PPxi1pRfDX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 29, 2023





El pasado viernes, como informó Oro Noticias, presuntos guardias de seguridad privada retuvieron a los tres agentes de la GN, dos de ellos lograron escapar pero a Isauro lograron llevarlo a una bodega en la Nave C, lo golpearon y luego lo entregaron a cinco sujetos que viajaban en una camioneta negra.



Horas después fue hallado sin vida atrás del panteón de La Resurrección, semidesnudo y con manos y pies amarrados.

Por: Ozair Viveros

Editor: Guillermo Leal