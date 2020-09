(Video) Hace fiesta para exhibir infidelidad de su novio con su mejor amiga

Por Redacción

En las últimas horas se hizo viral un video de una joven que organiza una fiesta de cumpleaños para su novio, pero el evento venía con engaño, pues fue para evidenciar la infidelidad de este con su mejor amiga.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos han estado ahí para mí, por eso quiero que hoy lean unas palabras hermosas que yo he encontrado y que me han encantado”, comenzó diciendo la joven.

Durante el inicio de la fiesta todo se aprecia normal, pero al paso de los minutos la cosa se pone candente, pues la novia evidencia las conversaciones por WhatsApp que sostiene su pareja con su amiga, quien se queda atónita.

“¿Pensabas que no me iba a dar cuenta?, ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga”, dijo visiblemente enojada la valiente chica.

Cabe mencionar que en redes sociales el video generó conversación, pues muchos usuarios de redes aplaudieron el valor de la joven para enfrentar su novio y encarar a su “mejor amiga” en video.

Organiza fiesta para exponer la infidelidad de Novio con su mejor amiga Organiza fiesta para exponer la infidelidad de Novio con su mejor amigaHaydita Posted by Isma Que Vida La Mía on Tuesday, September 22, 2020

