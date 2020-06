Fiscales de EU presentan pruebas contra Genaro García Luna

Fiscales neoyorquinos enviaron a los abogados del ex-secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, pruebas contra el exfuncionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.

En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron que enviaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa.

García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

En las cartas los fiscales también dijeron que enviaron transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del acusado. El abogado de García Luna, César de Castro, dijo a The Associated Press que no había recibido aún ningún documento así que no comentaría sobre el asunto.

Con información de Dóriga Digital