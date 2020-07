Fiscales presentarán cocaína incautada como evidencia contra García Luna

Los fiscales que llevan el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, informaron que entre la evidencia que tienen contra el imputado se encuentran 86 kilogramos de cocaína incautada.

El fiscal interino Seth DuCharme detalló en una carta enviada a la defensa del exsecretario que la droga fue incautada en tres ocasiones distintas en un periodo de unos 20 años.

De acuerdo con el texto, la primera incautación ocurrió el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Interesting UPDATE on Genaro Garcia Luna, the Mexican ex-police official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel.

US govt says it may introduce evidence at trial about drug deals in Brooklyn, NJ and on a Panamanian merchant ship, suggesting GGL was somehow involved. pic.twitter.com/p7i5e2rhIc