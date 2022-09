Fiscalía de NY demanda a familia Trump por fraude

Le presidenta de la Fiscalía General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra el expresidente Donald Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, por estar presuntamente involucrados en un fraude.

El expediente señala que dentro de la demanda se encuentran sus hijos Donald J. Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump; así como sus asociados Allen Weisselberg, Jeffrey Mcconney, The Donald J. Trump Revocable Trust y la empresa The Trump Organization, Inc.

“Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, los cometió la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el señor Trump”, apunta la demanda.

Como parte del proceso legal, la Fiscalía busca que haya una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos.

Esta acusación provocaría en primera instancia, que Trump y sus hijos suspendieran su cargo como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York.

También se solicita cancelar el certificado corporativo de la Organización Trump que, de ser otorgado por un juez, podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en ese estado.

Por su parte Donald Trump respondió -en una declaración firmada al medio CBS– y describió a James como una “fiscal rebelde”, que lleva a cabo una investigación “vengativa y egoísta”, por lo que calificó sus acusaciones como “infundadas” y negó cualquier delito.

Por: Redacción

Editora: Nancy Luna

TE RECOMENDAMOS