Fotomultas: SSP va por estudio para establecer límite de velocidad en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla realizará un estudio para modificar el tope máximo de velocidad en algunas vialidades del estado y derivado de ello se replanteará la colocación de los nuevas cámaras de fotomultas.

En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina instruyó al secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, realizar el análisis de las velocidades permitidas con el objetivo de reducir los siniestros viales pues indicó que hay ciertos límites de velocidad que “no le gustan”.

“El espíritu de este sistema es estrictamente preventivo, por eso le he pedido al secretario que haga un estudio de los tramos para ver cómo están las velocidades permitidas, hay tramos donde no me gusta las velocidades que les ponen, o que se pongan en las curvitas”, apuntó.

Asimismo, enfatizó que la retribución que hará la administración estatal a la empresa Autotraffic –operadora de las fotomultas– será diferente al mecanismo implementado en la gestión de Miguel Barbosa Huerta, pues ahora sólo se pagará por cada multa cobrada.

Esto luego de que la secretaria de Planeación y Finanzas estatal, María Teresa Castro Corro reconoció que se pagó un monto de 694 millones de pesos a la empresa Intecproof por operar las fotomultas durante 3 años, aunque sólo recaudó 613 millones de pesos, es decir el Estado perdió 81 millones de pesos.

Al respecto, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna dijo que reeplanteará la colocación de los nuevos 50 monitores de fotomultas para cumplir la indicación del mandatario estatal.

“Ya se tenía una estructura definida de dónde iban a estar colocados, pero con la instrucción que me acaba de dar el gobernador voy a replantear la estrategia primero para analizar los puntos y sobretodo las velocidades en tramos carreteros“, apuntó.

Precisó que la anterior empresa Intecproof dejó en funcionamiento 157 monitores viales y que el 24 de mayo firmó el contrato con Autotraffic, empresa que ganó la licitación y que deberá colocar 50 nuevos dispositivos fijos y 5 itinerantes.

Resaltó que las fotomultas servirán como una medida preventiva para evitar la incidencia de siniestros viales por conducir a exceso de velocidad.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal