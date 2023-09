Frente Amplio cancela consulta tras declinación de Beatriz Paredes

Tras la declinación de la priísta Beatriz Paredes Rangel, integrantes del Comité Organizador del Frente Amplio por México (FAM) confirmaron la cancelación de la consulta que se realizaría el domingo 3 de septiembre en Puebla; a la par, negaron que el proceso de selección se haya tratado de una simulación.

En conferencia de prensa este viernes, señalaron que la elección interna no se llevará a cabo después de que la panista Xóchitl Gálvez Ruíz se posicionó como la candidata de unidad para contender por la presidencia del país en las elecciones del 2024.

En ese sentido, descartaron que el proceso organizado por el PAN, PRI y PRD, en conjunto con organizaciones civiles, se haya tratado de una simulación porque se hizo creer que la aspirante de la coalición opositora se definiría por medio de una elección primaria.

Aunque la candidatura de la senadora Xóchitl Gálvez terminó decidiéndose entre las cúpulas partidistas, afirmaron que el FAM cumplió su objetivo tras abrirle las puertas a la sociedad civil para que se involucraran en todo el procedimiento de selección.

Además, refirieron que la encuesta que se realizaría el próximo domingo únicamente tenía valor del 50 por ciento, ya que durante los primeros días de la semana se levantaron encuestas telefónicas que mostraron las preferencias hacia la panista.

“No podemos hablar de una simulación porque se realizó todo un proceso. El ejercicio no sólo era la consulta; no trabajamos únicamente para un ejercicio de consulta el día domingo, el proceso llevó tres etapas, se organizaron cinco foros, hubo un proceso más largo, por lo cual no puede ser simulación”, comentaron.

Cuestionados sobre el dinero que se gastó para financiar la papelería y material electoral que se iba a requerir, el representante Juan Pablo Mirón Tomé apuntó que el dato lo darán a conocer en siguientes días por parte del Comité Organizador a nivel nacional.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

