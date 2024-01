Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios protesta en Poder Judicial

Diana González se sujetó con una cuerda del asta bandera de la sede del Poder Judicial como protesta por la violencia institucional que, acusó, sufren al menos mil 5 mujeres del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios.



La mañana de este lunes, un grupo de 10 mujeres se plantaron al interior de Ciudad Judicial para acompañar a Diana, quien expuso espera la sentencia para conseguir la patria potestad de su hija de 11 años de edad, pues desde 2018 el padre de la menor ha incumplido con sus obligaciones.



Diana relató que, desde 2018 le otorgaron a la menor una pensión provisional, pero su ex pareja ha buscado por diversos medios no cumplir con sus obligaciones y ampararse para que le reduzcan la cantidad que tiene que dar a su hija.



El proceso ha pasado por tres jueces, uno alterno que se declaró incompetente, luego al juez Tercero de lo Familiar quien no autorizó la reducción, pero sin una sentencia definitiva para obligarlo a cumplir con los pagos.



“Yo he tenido que solventar todos los gastos de mi hija y el señor no paga ni siquiera la provisional, no hay manera de hacerle pagar la pensión a este señor que por derecho tiene mi hija, entonces así es como me tiene el Poder Judicial… Atada, atada a los procesos, a una espera de años, y creo que no soy la única madre en esta situación”, expuso.



En la manifestación las integrantes del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, colocaron un tendedero con los nombres de funcionarios del Poder Judicial que consideran las han violentado, desde jueces hasta abogados de oficio y secretarios de acuerdos que las amenazan con quitarles a sus hijos, aunque no tengan esa facultad.



Asimismo, denunciaron que en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) se han presentado diversos incidentes con las infancias, tanto del personal que los atiende como psicólogos, así como de los progenitores que en ocasiones han llegado a violentar a sus propios hijos en las convivencias a las que son obligados a asistir a pesar de las denuncias por violencia familiar.



Los señalamientos se extendieron contra los defensores públicos al afirmar que en ocasiones en lugar de proteger a las infancias, se han puesto de acuerdo con los violentadores para beneficiarlos en los acuerdos.



El director de Cecofam, Luis Armando Juárez Valencia, salió a recibir a las madres de familia inconformes y solicitó atender a una comisión para trabajar sobre sus peticiones, sin embargo, les advirtió que algunas sólo le corresponden al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).



Las integrantes del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios se mantienen en Ciudad Judicial en manera de protesta mientras son recibidas por personal del Poder Judicial de Puebla; Diana también se retiró del asta bandera en la que se había sujetado en espera de resolución de su caso.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal