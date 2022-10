Fuerzas Armadas en calles conviene a seguridad pública: MBH

La presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en las calles le conviene a la seguridad pública del país, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien consideró que hasta las autoridades emanadas de la “derecha” quieren la presencia de los elementos, pero se niegan a reconocerlo porque son “quisquillosos”.



El mandatario poblano manifestó que hace unos días el Senado aprobó la reforma a un artículo transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2019.



Con ello, se extendió pues hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya que en el transitorio se señalaba que sólo sería hasta 2024.



Por ello, dijo que no es algo desconocido la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la Marina en las calles contribuyendo en el combate a la delincuencia y rechazó que a partir del aval del Senado vaya a haber una militarización o la presencia de vehículos especializados en el combate.



“Es lo que ves hora, permitir que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se involucren en asuntos de seguridad pública, en la convivencia natural que tienen los ciudadanos en la calle, le conviene a la seguridad pública del país (…) no es que mañana vayan a encontrar tanques, no, es lo que ya se está haciendo”, declaró.



Barbosa Huerta consideró que las autoridades emanadas del PAN seguramente quieren el apoyo de las Fuerzas Armadas en acciones contra la delincuencia, pero se niegan a aceptarlo.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

