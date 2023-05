Fuga en el IMSS Cuautlancingo se debió a mantenimiento: Gobernador

El colapso del techo en el recién inaugurado Hospital del IMSS en Cuautlancingo por la filtración de agua se debió a que personal dejó abierto un conducto tras realizar el retiro de ceniza y no por una falla en la construcción del inmueble, según lo dicho por el director general del organismo, Zoé Robledo Aburto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En conferencia de prensa, el mandatario poblano informó que sostuvo una llamada con el funcionario federal, quien le mandó fotografías de lo ocurrido y le explicó que trabajadores limpiaron la acumulación de ceniza volcánica en el techo del nosocomio, pero dejaron un conducto abierto por el cual se filtró el agua de la lluvia, que se presentó la tarde del miércoles.



Además le aseguró que el incidente sólo causó daños en un área del Hospital de Cuautlancingo, pero sin afectar la atención médica de derechohabientes del IMSS.

Céspedes Peregrina dijo que acordaron que se revise si en realidad no hubo una mayor afectación a la infraestructura del nosocomio –que comenzó a funcionar el pasado 4 de abril— y dijo esperar que el colapso del techo no haya sido por una falla en su construcción, aunque Zoé Robledo le aseguró que no es así.



Señaló que otro acuerdo al que llegaron es que en una próxima reunión esté presente la delegada del IMSS en Puebla, Aurora Treviño García para que les dé una explicación clara sobre lo ocurrido.



Hay que mencionar que la tarde del miércoles se reportó una intensa lluvia y granizada en el municipio de Cuautlancingo, después de la cual comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se observa al personal de servicios generales y de enfermería usar los cajones donde depositan las batas y sábanas de los pacientes para captar los chorros de agua que caen del techo.

