Funcionaria es suspendida por mutilación de 2 mil rayas en Sonora

Elizabeth Guerrero Moreno, funcionaria del Departamento de Ecología del municipio de Huatabampo, en Sonora, fue suspendida por la mutilación de 2 mil rayas.

Guerrero Moreno aseveró que la medida fue tomada para evitar que los ejemplares picaran a turistas en la playa.

Asimismo, la funcionaria señaló que los animales marinos no sufren daños pues los aguijones se regeneran con el tiempo, según medios locales.

La decisión fue criticada por organizaciones y activistas por el ambiente, quienes interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Luego de que los hechos causaran la indignación de ciudadanos, el alcalde de Huatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza, anunció la suspensión de la funcionaria Guerrero Moreno.

Aseguró que no se tolerarán decisiones unilaterales ni se permitirán medidas que dañen, en particular de las especies marinas y aunque no estén protegidas por la ley.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

