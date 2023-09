Funcionarios aspirantes candidatura tendrán que renunciar: Gobernador

Los funcionarios del Gobierno de Puebla que sean aspirantes a contender por algún cargo de elección popular en 2024 tendrán que renunciar a su cargo, manifestó el titular del Ejecutivo estatal Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

De cara a la emisión de las convocatorias de Morena para la selección de sus abanderados a las nueve gubernaturas que se renovarán en el 2024, entre ellas la de Puebla, el mandatario confió en que el proceso se realice en paz y tranquilidad, así como con un gran respeto hacia los poblanos y las poblanas.

Por ello, pidió a los aspirantes cumplir con los principios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para que en su momento el partido le dé a Puebla “el mejor hombre o la mejor mujer” para poder encaminar los esfuerzos de la Cuarta Transformación.

“Yo creo que es un tema importante y bueno ya se llegaron los tiempos, y esperemos que se haga en paz y tranquilidad con un gran respeto hacia los poblanos y poblanas; que (los aspirantes) se dejen llevar por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que en su momento Dios permita que le dé a Puebla el mejor hombre o la mejor mujer”.

Céspedes Peregrina aseveró que los funcionarios del Gobierno de Puebla con intención de contender en 2024 deben renunciar antes a su cargo, por lo que dijo esperar que quienes ya han manifestado sus intenciones hagan lo propio para comportase en apego a lo que marque la convocatoria.

Aseguró que hasta ahora sólo la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, le ha presentado su renuncia, la cual será efectiva el próximo 15 de septiembre.

Aunque no dio un plazo a sus colaboradores para renunciar, hay que mencionar que Morena publicará el próximo lunes 18 de septiembre la convocatoria de los procesos internos para definir candidaturas a las gubernaturas de 8 entidades: Puebla, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Mientras que los aspirantes deberán registrarse el 25 y 26 de septiembre.

