Gabriel Chávez, voz del Señor Burns, tiene síntomas de Covid-19

El actor Gabriel Chávez se encuentra hoy con problemas de salud, según lo señaló él mismo a través de su cuenta oficial de Facebook.

En una transmisión en vivo informó que, a partir de las 6 de la mañana de hoy tuvo “fiebre, dolor del cuerpo, dolor de estómago, debilidad y un dolor insoportable”. Durante la transmisión se le escuchaban problemas para respirar.

“No tengo miedo, al contrario. Me siento muy fuerte. No me voy a mover de la cama hoy; me están cuidando. Y bueno amigos, nada más eso quería comentarles a ustedes”, dijo en la transmisión y hasta el momento no hay nuevas noticias.

Los síntomas que describe son iguales a los que provoca el Covid-19, esperemos que se recupere pronto el actor conocido por prestar su voz al Señor Burns en Los Simpson durante las primeras 15 temporadas, al Abuelo Phil en ¡Hey Arnold!, Ed Cabeza Grande en La vida moderna de Rocko, y muchas series más.

