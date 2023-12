Gali y Derbez reaparecen tras meses de ausencia de la vida pública

El exgobernador Antonio Gali Fayad y el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista reaparacieron en los escenarios de la política de Puebla, como invitados al informe de labores del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En breve entrevista, Luis Ernesto Derbez calificó como “positivo” el primer año del actual mandatario, quien consideró tiene la capacidad para enfrentar el reto que significan las elecciones del próximo año para garantizar que se desarrollen en tranquilidad.

Aunque desde hace meses retomó la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) está es la primera vez que se ve a Luis Ernesto Derbez en un evento público, después de los conflictos legales por la administración de dicha universidad.

Al informe realizado en el Auditorio Metropolitano también llegó el exgobernador “Tony” Gali, quien desde hace tres años abandonó la vida pública, por lo que incluso dijo que extrañaba a los medios de comunicación.

En una tropezada entrevista, reconoció a Sergio Salomón Céspedes como “un gran gobernador y un gran amigo”, que ha conseguido la unidad en Puebla, así como vario logros en la administración estatal en tan sólo un año de su gestión.

“Me dio mucho gusto acompañarlo, me dio mucho gusto que me invitara, pero más gusto me dio escuchar un informe de unidad para todas los poblanos y poblanas, sobretodo los logros que se han venido dando en tan poco tiempo como me tocó a mí”, apuntó.

También dijo que apoyará “con todo” a su hijo Antonio Gali Lopez, quien busca la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero evitó señalar si se sumará al proyecto que encabeza el virtual candidato de Morena al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Al respecto, el coordinador en Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta Mier no descartó sumar a su proyecto político a Antonio Gali, pues señaló que aquellos que aman a Puebla están invitados a su proyecto.

“Acuérdense que el verde tiene a Tony Gali como candidato a diputado, somos amigos, están invitados todas y todos los que aman a Puebla”, declaró.

Por otra parte, el actual senador de Morena calificó como positivo el primer año de actividades del gobernador Sergio Salomón Céspedes, pues consideró que recuperó la vinculación entre el Gobierno del Estado y la Federación.

Muestra de ello, dijo, es la inversión que ha llegado a Puebla para diferentes proyectos, así como el respaldo para garantizar la seguridad en el estado con el apoyo de la Marina, Sedena y la Guardia Nacional.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal