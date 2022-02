‘Game of Thrones’ tiene un nuevo spin-off en desarrollo

Por Redacción

Se ha dado a conocer que ‘Game of Thrones’ tendría un nuevo spin-off en desarrollo. El nuevo proyecto estará titulado, ‘Tales of Dunk and Egg’ y estará basado en las novelas de George R.R. Martin con el mismo nombre, situadas 90 años antes de los eventos de ‘A Song Of Ice And Fire’.

De acuerdo a información compartida por Variety, la serie se encuentra en las etapas tempranas de desarrollo y seguirá las aventuras del protagonista, Dunk (Sir Duncan el Alto) y Egg (Una versión joven de Aegon Targaryen).

La serie ‘Tales of Dunk and Egg’ cuenta con tres novelas escritas por Martin hasta la fecha, ‘The Hedge Knight’ de 1998, ‘The Sworn Sword’ de 2003 y ‘The Mystery Knight’ de 2010.

La franquicia cuenta ya con otra serie spin-off en desarrollo de manera oficial, ‘House of the Dragon’, la cual llegará a HBO en 2022, siguiendo el surgimiento de la Casa Targaryen 300 años antes que Daenerys.

Te recomendamos

Con información de Tónica