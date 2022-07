¡Ganas hay! Hombre consigue trabajo con CV hecho a mano

Un hombre identificado como Ángel Medina de 44 años conmovió las redes sociales luego pues las fotos de su currículum hecho a mano se viralizaron.

Y es que este hombre, originario de Hermosillo, Sonora, perdió su empleo pero nada lo detuvo.

Sin dinero para las copias y con mucha urgencia económica, decidió hacer sus currículums a mano y pegarlos por la ciudad.

En el texto, este señor destacó su experiencia en el rancho con el manejo de ganado.

“Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios”.

Luego de pegar las hojas en varios espacios públicos muy concurridos, no tardó mucho para que su teléfono comenzara a sonar.

El Imparcial asegura que este hombre recibió más de 30 ofertas de trabajo.

Incluso, lo llamaron desde Guadalajara Jalisco para ofrecerle un empleo bien pagado.

“Voy a trabajar con un señor en una palapa que está para San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio, y está bien porque la verdad me urgía conseguir trabajo, porque mi hijo estudia y trabaja pero como ahorita no hay trabajo pues ahí está en la casa y uno pues tiene que salir a buscar”, dio a conocer al diario.

“Lo que yo quería era trabajar y gracias a Dios ya tengo trabajo”, expresó feliz.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: