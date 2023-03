Gasolina no tendrá gran baja aunque haya autosuficiencia energética: Experto

Si México logra una soberanía nacional energética en 2024 habrá menos importación y se dependerá menos del precio del crudo, pero el costo de la gasolina ya no bajará a 10 pesos.

Así lo ejemplificó el Dr. Nicolás Domínguez, especialista en asuntos energéticos, quien destacó que actualmente México importa más de 60% de gasolina y diésel, y más del 70% en gas natural.

Precisó que, según cifras del gobierno, en 2024 se necesitará 1 millón 394 mil barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina, y PEMEX producirá 1 millón 660 mil barriles diarios, lo que dejará “casi nada” de déficit.

Dicha producción provendrá principalmente en las refinerías Olmeca, Deer Park y Dos Bocas, pero “lo bueno es que ya en este año se va a saber si se está produciendo”.

Señaló que aunque el mundo camina hacia un futuro con energías limpias, aún no son suficientes las solares o fotovoltaica, pues se dependerá de la gasolina y el diésel por aproximadamente otros 30 años.

Al ser cuestionado sobre la suficiencia de los yacimientos de petróleo, apuntó que todo depende del dinero que se destine a su búsqueda. “Si uno tiene dinero entonces busca más petróleo, lo encuentra y lo quiere sacar”.

Comentó que México tiene más de 100 mil barriles de petróleo en aguas que no se han explorado, no obstante, dijo que “ojalá no lo saquemos porque destruimos el mundo, los nuevos reportes dicen que tenemos poco tiempo para hacer ese cambio”, por lo que consideró que el mundo vive un momento complicado.

