Te ha pasado que muchas veces llegas a un lugar y no te sientes cómodo, todo parece que está bien pero sientes que no estás en el lugar que debes estar. De repente escuchas a un compañero de trabajo que se empieza a quejar de todo y de todos, y es ahí que te das cuenta de lo que te está pasando. De seguro estás conviviendo con un montón de gente tóxica.

Y es que la gente tóxica existe en todas partes, quizás tú te das cuenta de las personas que te rodean y puedes detectar a uno u otro que actúa de forma negativa. Pero ¿serán gente tóxica? ¿Ellos se darán cuenta de que son tóxicos? ¿Acaso, yo seré una persona tóxica?

Si tu eres una persona positiva, que te gusta superarte, proponer, hacer que tu ambiente, en donde sea que te encuentres, sea positivo, amable y se respire alegría y bienestar; entonces, no tienes de qué preocuparte, no eres tóxico.

Todos podemos tener un mal día en el cual las cosas no salen y de repente nos quejamos con alguien, esto es normal. Lo que no es normal es que todos los días lo hagas y vivas en un círculo vicioso de estrés y de malas vibras, como coloquialmente se dice.

Mucha gente no es consciente de que es tóxico, no se dan cuenta del daño que hacen a otros, y lo peor, el daño que se hacen a ellos mismos.

Pasar tiempo con alguien tóxico es desgastante, irritable, te consumirán toda tu energía como si fueran vampiros y de ella se alimentarán. Convivir todos los días con una persona tóxica no sólo te afectará en tu vida emocional sino también en tus relaciones. Y es que escuchar a una persona negativa siempre tendrá un consejo negativo, que si lo escuchas, de seguro te pasará factura de la peor manera.

Dicen que mucha gente carga a cuestas un montón de basura, desperdicios con los cuales ya no pueden cargar, y sólo buscan a alguien que esté descuidado o falto de equilibrio emocional para arrojársela y liberarse de esa carga. No permitas que se reflejen en ti, aléjate lo antes posible o evítalos a toda costa.

¿Cómo detectarlos?

Aquí enlisto los tipos principales de personas tóxicas:

1. El Quejumbres: Es la persona que vive quejándose de todas las cosas que le pasan en la vida, sean buenas o malas. No tienen la capacidad de detectar esas oportunidades de salir adelante en la adversidad y si te dan un consejo ¡aguas! porque nunca está basado en experiencias de éxito y siempre llevarán el pesimismo contagioso como pegostre.

2. El Chismoso: Por favor no lo escuches, siempre habla mal de las personas, no tienen vida propia y siempre se fijan en la paja del ojo ajeno. El típico radio pasillo que siempre tiene verdades a medias y es más mentira que otra cosa. Al principio un chisme puede ser divertido pero ¡cuidado! conforme se extiende el chisme puede afectar gravemente la vida de muchas personas. Lo cual no vale la pena, es información vana y desgastante.

3. El temperamental: Este individuo siempre está enojado o de malas, siempre quiere tener la razón y es el que todo lo sabe, aunque ni su opinión le pidas. Es la típica persona que no sabe conversar y que busca siempre imponer su punto de vista sobre los demás. No te escucha, sólo le importa su mundo.

4. El envidioso y criticón: Esta persona siempre busca demeritar a los demás y nunca está conforme con nada. No es feliz consigo mismo, al ver lo bueno de otro, siempre buscará eclipsarlo. Y no es que quiera lo que tiene el otro, sino que no quiere que nadie lo tenga. Pero hay que recordar una frase budista que cita “En la oscuridad el mínimo destello de luz ilumina”.

5. La víctima: En este caso, la persona nunca se quiere hacer responsable de sus actos, siempre tiene una excusa o pretexto. Todo le duele, todo le agobia y todos están en su contra.

6. El Retorcido y manipulador: Existen algunas personas tóxicas que tienen malas intenciones y que desarrollan la satisfacción al provocar dolor a otros. Buscan manipular y lastimar para sacar un beneficio, esa es la única razón por la cual se relacionan con otros, de otra manera no sienten ningún interés por ti. Estos individuos son fáciles de detectar y sacarlos de tu vida.

¿Cómo defenderse de las personas tóxicas?

La buena noticia es que es muy fácil defenderse de las personas tóxicas. Lo primero es vivir en equilibrio emocional, esto se logra amándonos mucho a nosotros mismos (valga la retórica). Segundo, detéctalas y aléjate de esas personas, pues nadie tiene poder sobre ti si no se lo permites.

A veces las personas tóxicas están dentro de nuestra familia, pueden ser tus padres, hermanos, primos, etc. En estos casos es más difícil separarse de ellos porque son familia, aunque en casos extremos lo mejor es alejarse. Sin embargo, lo recomendable es amarlos. Sí así es, ámalos, reconócelos como son, acéptalos y no dejes que te contaminen. Puedes estar atento a lo que dicen y cómo actúan, en el momento que saquen su lado negativo, tú conscientemente te puedes alejar, esto no quiere decir que abandones a un ser amado, simplemente que toda persona tóxica es muy predecible y eso te ayudará a evitar conductas y momentos negativos.

No te expongas a gente negativa, no permitas que esas personas te contaminen, toma las riendas de la situación y crea los momentos que te hagan feliz. No debes pedir permiso a nadie para mantener tu autoestima al máximo.

Recuerda que los verdaderos amigos y seres queridos, te aprecian como eres y nunca te harán sentirte indigno o insignificante.

Sé feliz aquí y ahora, vive y ama al máximo.

Soy Emerson Mejía López.