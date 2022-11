Gerente de tienda en EU mata a 6 personas y luego se suicida

El gerente de un Walmart ubicado en Virginia, Estados Unidos (EU) abrió fuego contra compañeros de trabajo y luego se quitó la vida, declaró el miércoles una testigo a medios locales.

Hasta el momento se reportan seis personas fallecidas en la segunda matanza de alto perfil en el país desde el incidente de Colorado. De momento se desconoce el motivo del crimen, que además dejó a cuatro personas en el hospital.

El agresor, que al parecer se suicidó, ya estaba muerto cuando llegó la policía, informó el jefe de policía de Chesapeake Mark G. Solesky.

En la tienda había una gran cantidad de personas debido a las compras para el Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves, dijo uno de los clientes a una televisora local.

La empleada Briana Tyler contó que varios empleados estaban en la sala de descanso, como suelen hacer previo a sus turnos.

“Alcé la mirada y mi gerente abrió la puerta y empezó a disparar”, dijo Tyler a un programa de la ABC, añadiendo que “varias personas” cayeron al suelo.

“No pronunció palabra, no dijo absolutamente nada, quede en shock, no entendí la razón pero no me daño, ni me miró pero se que nunca olvidaré como se encerró en la bodega y se escuchó un solo disparo, no salió más de ese lugar”, añadió.

Solesky confirmó que el agresor, que usó una pistola, era empleado de Walmart pero no difundió su nombre porque su familia no había sido informada. Hasta el momento no se ha confirmado si todas las víctimas eran empleados.

“Estoy devastado por el acto de violencia sin sentido que tuvo lugar anoche en nuestra ciudad”, dijo el alcalde Rick W. West en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la ciudad. “Chesapeake es una comunidad muy unida y todos estamos sacudidos por esta noticia”, añadió.

El tiroteo del martes no es un hecho aislado pues en 2019 otro tiroteo fue perpetrado en un Walmart, cuando un agresor comenzó a disparar en una tienda de El Paso, Texas, y mató a 22 personas.

Cabe recordar que hace tres días, un hombre mató a tiros a cinco personas e hirió a 17 en un club nocturno gay de Colorado. En mayo, la nación se vio sacudida por la muerte de 21 personas en un tiroteo escolar en Uvalde, Texas.

Por: Redacción

Editora: Nancy Luna

