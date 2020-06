Gobernador de Guerrero confirma positivo a Covid-19

Por Redacción

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus. Señaló que en los últimos días tuvo algunos síntomas de la enfermedad, por lo que decidió someterse a una segunda prueba.

Ahora deberá seguir recomendaciones médicas, pero continuará dándole atención a los problemas de la entidad. “Estaré pendiente de todo”, afirmó.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que se encuentra bien de salud, sólo con algunos síntomas derivados del SARS CoV-2. “Cuiden a su familia, cuiden a los adultos. Pensé que no me iba a tocar a mí y me tocó. Nada grave, no estoy en crisis”, dijo.

Astudillo Flores se convierte en el cuarto mandatario estatal del país en haber dado positivo a Covid-19, tras los casos de Omar Fayad (Hidalgo), Adán Augusto López (Tabasco) y Francisco Domínguez (Querétaro).

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

Te recomendamos

Con información de López-Dóriga Digital