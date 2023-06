Gobernador de Texas decreta leyes de seguridad fronteriza

El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un nuevo paquete de leyes para la seguridad fronteriza, el cual tiene la finalidad de frenar la entrada de migrantes y detener el tráfico de drogas.

En conferencia de prensa, Abbott decretó las nuevas seis leyes y puntualizó que su finalidad es “garantizar que Texas pueda seguir haciendo aún más para detener la inmigración ilegal” y proporcionar nuevas herramientas “para proteger a los texanos y estadounidenses del caos y la crisis de la frontera”.

El decreto menciona que las autoridades de Estados Unidos puedan registrar y arrestar a sospechosos de delitos graves en los puntos de revisión fronteriza.

