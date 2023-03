Gobernador entrega apoyos de Bienestar a habitantes de Chiautla

Para honrar a las poblanas y poblanos, el gobierno estatal trabaja con honradez y transparencia y bajo los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no traicionar y no robar, siempre en beneficio de quien más lo requiere y necesita, sentenció el gobernador Sergio Salomón.

Lo anterior lo expuso en gira de trabajo por el municipio de Chiautla de Tapia, en el que entregó 257 acciones de los programas sociales para el bienestar (producto lácteo, módulos alimentarios y módulos avícolas familiares), 3 mil 865 beneficios de los programas de Recuperación del Campo Poblano y 28 títulos de propiedad del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos.

Ante los habitantes de este municipio, el mandatario reiteró el compromiso del gobierno estatal de trabajar por Puebla, de la mano de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las y los presidentes municipales, para ganarse la confianza de la sociedad poblana y atenderla como se merece.

“Estamos aquí cumpliendo con la palabra de un gobierno presente, y lo hacemos trabajando de la mano de ustedes, de las mujeres y hombres de Puebla, que hacen un estado productivo, los beneficios que traemos y hemos entregado en toda la región son una muestra de compromiso que tenemos con ustedes”, expuso el gobernador.

ESTAS ACCIONES DEMUESTRAN QUE PUEBLA TIENE UN GOBIERNO PRESENTE Y EN CAMPO

A su vez, la secretaria de Bienestar, Liz Sánchez refirió que la entrega de las acciones en este municipio y en todos los rincones del estado, demuestran que Puebla tiene un gobierno presente y en campo, y ratifican el compromiso del mandatario Sergio Salomón de velar por las familias más vulnerables.

En su mensaje, la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Ana Laura Altamirano Pérez resaltó que la política hacia el sector primario del gobierno a cargo del mandatario Sergio Salomón, no se limita sólo a la entrega de programas, sino que apuesta por la consolidación del campo mediante estrategias de financiamiento, comercialización y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de las y los productores.

Por su parte, el alcalde Reyes Miranda Hernández destacó y agradeció al mandatario estatal los actos de cercanía con la sociedad, luego de ratificar su compromiso de trabajo conjunto con la administración de Sergio Salomón.

INAUGURA GOBERNADOR PLAZUELA Y REHABILITACIÓN DE CALLE

Más tarde, el titular del Ejecutivo inauguró, con una inversión de 800 mil pesos, la construcción de la plazuela, basamento y busto conmemorativo en honor al diplomático y humanista Gilberto Bosques Saldívar; así como la rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle 6 Norte entre 3 Oriente.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes el jefe de la Oficina del gobernador, Javier Aquino Limón; la diputada Azucena Rosas Tapia; el secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García; el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Víctor Alejandro Correau Galeazzi, así como presidentas y presidentes municipales de la zona.

