Gobernador pide a autoridades locales hacerle frente a inseguridad en Triángulo Rojo

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a autoridades municipales de la zona del Triángulo Rojo “no hacerse a un lado y entrarle de frente” a los temas de seguridad que les corresponden, así como trabajar en la prevención del delito en sus demarcaciones.



Lo anterior, en la reunión que sostuvo con ediles y mandos policiacos de 16 municipios de la región Amozoc-Tepeaca, donde destacó que en la medida que atiendan su compromiso de seguridad con la ciudadanía, las autoridades estatales y federales podrán avocarse a la contención de delitos de otro nivel como el robo de combustible.



Y es que, como exedil de Tepeaca, el ahora mandatario reconoció la complejidad de la región pues hay ilícitos que a las corporaciones municipales no les corresponden o no tienen la capacidad de fuerza para atenderlos, aunque –resaltó- no por ello deben ser omisos a otros delitos.



“Conocemos a la región, sabemos la complejidad, pero hay acciones que no les corresponden o que no tienen la capacidad de fuerza para atender, sin embargo eso no quiere decir que se hagan de lado en todo ¡eh!, hay que entrarle de frente y ahorita veremos que les corresponde”, puntualizó.



Para abordar esos temas, dijo que prefirió que a esta reunión no asistiera el fiscal Gilberto Higuera Bernal, ni representantes de instituciones federales, y de esa manera “tener mejores condiciones de diálogo” con los alcaldes de la región para establecer compromisos.



Aunque refirió que hay una relación de amistad con los ediles de la región, Céspedes Peregrina advirtió que deben actuar con mucha disciplina y velar por el bienestar de las familias poblanas.



También mencionó que el Estado respaldará las acciones de los policías municipales a quien expresó su reconocimiento, al tiempo dijo que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal entablar relación con el Consejo Estatal de Seguridad para que todos los prospectos puedan hacer a la brevedad sus certificaciones.



Cabe mencionar que autoridades de Quecholac y Tecamachalco, han sido señaladas por sus supuestos vínculos con la delincuencia; el 27 de septiembre de 2021, el entonces edil de Quecholac, José Alejandro “N” fue aprehendido, señalado los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública.



Tras su detención, fueron vinculados a un proceso penal ocho policías por los delitos de ejercicio indebido de funciones y usurpación públicas.



Mientras que en noviembre de 2022, el exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino N. fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de desobediencia, amenazas y resistencia de particulares pues en 2021 evitó la detención de un importante líder criminal, presuntamente Antonio Valente Martínez Fuentes alias “El Toñín”.

Entregan apoyos de Bienestar en Amozoc

Previamente, Céspedes Peregrina encabezó la entrega de apoyos a habitantes de Amozoc, a quienes refrendó su compromiso de trabajar por la gente que más lo necesita y luchar contra la desigualdad.



La secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García destacó que en Amozoc se ha beneficiado a más de 55 mil personas desde 2019 a la fecha, además que cuenta con un Centro Preventivo de Bienestar, donde están afiliados 9 mil 341 familias y que significó una inversión superior a los 35 millones de pesos.



También el mandatario inauguró la rehabilitación de la calle 3 Norte-Sur y Avenida Juárez de Amozoc y prometió seguir impulsando obras con sentido social en cada rincón de la entidad.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal