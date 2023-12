Gobernador pide a partidos cumplir la ley en elección de candidatos

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo un llamado a los partidos políticos para elegir a candidatos que participarán en el próximo proceso electoral a quienes cumplan con la ley y no sólo por cuotas, ya que la ciudadanía es la que “paga” las consecuencias.



“Espero que seleccionan a los mejores perfiles que cumplan con los requisitos de ley y que se tenga un comportamiento dentro del marco legal, ese filtro es fundamental para el ejercicio de gobierno para el desarrollo del estado”, comentó.



En cuanto a quienes aspiran a una presidencia municipal, el mandatario estatal recomendó que la selección sea escrupulosa de hombres y mujeres dentro del marco legal.



“Les pido a los partidos políticos que asuman esa gran responsabilidad, que no se ponga a nadie nada más por cumplir o cubrir los espacios, porque si no el día de mañana no saben a quién ponen, porque ya vimos que quienes sufren las consecuencias son la ciudadanía de los pueblos”, agregó.



En entrevista posterior, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, advirtió que si hay candidatos con relaciones turbias o complicadas afectarán en temas como seguridad pública.



En este sentido, dijo que los partidos políticos piden antecedentes no penales, pero también pidió considerar los antecedentes de cada perfil que tiene la ciudadanía.



Aquino Limón consideró que uno de los puntos a los que hay que prestar atención en la selección de los candidatos son los municipios que conforman el triángulo rojo, demarcaciones en las que se presenta el robo de combustible y gas licuado.

Preparan cierre

En otro tema, Céspedes Peregrina mencionó que el proceso electoral le servirá a su administración para preparar el cierre de gestión, por lo que ya estableció mínimos obligados a las dependencias estatales.



Lo anterior ya que dijo busca que sea un cierre ordenado, disciplinado y con transparencia, de forma que dejen una base al próximo gobierno estatal.



Por ello, comentó que una de las cosas que dejará a la próxima gestión son los manuales de operación de cada dependencia, lo cual espera repliquen los municipios para transiciones ordenadas.



Asimismo, el gobernador de Puebla se comprometió a terminar las obras que anunció al inicio de su administración en diciembre de 2022, así como los compromisos adquiridos durante este primer año.

