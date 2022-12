Gobernador pide denunciar huachicol para evitar tragedias

Más que una bendición, el paso de ductos de Pemex por municipios poblanos parece una maldición, asentó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al pedir a los ciudadanos denunciar el robo de combustible para que no se repitan tragedias como la ocurrida hace 12 años en Texmelucan.



Durante la ceremonia luctuosa por las 30 víctimas de la explosión de combustible derramado por una toma clandestina de gasolina, el mandatario señaló que es necesario seguir el fortalecimiento del tejido social y de la cultura de la denuncia para continuar con la lucha contra el robo de combustible, actividad ilícita que dijo pone en riesgo la vida de los poblanos.



Por ello, solicitó al ayuntamiento de San Martín Texmelucan que siga fortaleciendo sus labores de prevención del delito y que mantenga el trabajo coordinado con las autoridades federales y estatales, pues consideró que “sólo así acabaremos con este cáncer social llamado huachicol”.



Refirió que en Tepeaca, municipio del que es originario, también pasan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) como en San Martín Texmelucan, por ello dijo entender a sus habitantes que ven esto como “una maldición” y no como beneficio.



Céspedes Peregrina destacó que también está en manos de la sociedad evitar este delito, por lo que les pidió no comprar nada de procedencia ilícita y no normalizar la violencia.



“No compremos nada de procedencia ilícita, no normalicemos esa violencia, no les demos (a los delincuentes) oportunidad de ser parte de la sociedad (…) nadie debe volver a vivir esta tragedia, lo que sucedió no se debe repetir en ninguna parte del país, ni del estado”, apuntó.



Señaló que el robo de combustible es una herencia de anteriores gobiernos que permitieron su proliferación y se aprovecharon de la ordeña de ductos y comercialización ilegal de combustibles para enriquecerse.



Sin embargo, manifestó que desde que la Transformación comenzó en Puebla con Miguel Barbosa Huerta se ha hecho un combate frontal a los grupos delictivos dedicados a este ilícito, lo cual su administración seguirá haciendo en coordinación con autoridades federales y las policías municipales.



El gobernador de Puebla lamentó los decesos de 30 personas por la explosión y deseo a los familiares de la víctima “sanar”, pero también les pidió no olvidar y usar este para generar conciencia en los niños y jóvenes sobre los riesgos del huachicol.

Piden denunciar

Por su parte, la alcaldesa de Texmelucan, Norma Layón Aarun refrendó su compromiso para combatir frontalmente la extracción ilegal de combustible y gas LP en el municipio, pues no permitirá que una explosión deriva de dicha actividad provoque la muerte de ciudadanos y les robe la tranquilidad a los texmeluquenses.



Indicó que desde que asumió el cargo en 2018, se ha disminuido considerablemente dicho delito, pues ahora ya no se ven en las calles del municipio las camionetas llenas de combustible robado.



“No vamos a bajar la guardia, sumaremos esfuerzos para erradicar este delito y continuar dando resultados positivos, tenemos que prevenir (…) participen con nosotros, reporten y denuncien cualquier acción que ponga en riesgo a nuestras familias”, manifestó.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal