Gobernador pide no liberar a policías detenidos por agresiones

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo esperar que los detenidos en Huejotzingo por las agresiones con pirotecnia a 28 policías municipales y estatales no sean puestos en libertad con una falta menor, pues señaló que las tradiciones no deben ser de vándalos.



Y es que, durante la noche del domingo se registró un enfrentamiento de vecinos de Huejotzingo contra elementos municipales y estatales que acudieron a atender un reporte de “guerritas” de pirotecnia, hechos que dejaron un saldo de al menos 20 detenidos y 28 policías heridos.



En conferencia de prensa, el mandatario aseveró que no son correctas estas costumbres, las cuales consideró se están degradando y saliendo de control, siendo los más afectados los propios habitantes por esa falta de autorespeto.



“Son temas de fiestas y tradiciones familiares, no de grupos de vándalos, los invito a que actúen en plena conciencia (…) es un tema de sociedad, las fiestas son para una sana convivencia pero no para caer en desmanes”, acotó.



Indicó que previo a la realización del Carnaval en Huejotzingo es importante concientizar a la ciudadanía sobre el alcance de sus agresiones a las autoridades, por lo que dijo esperar que los detenidos no reciban solo sanciones por una falta menor.



Asimismo, pidió a los ayuntamientos capacitar y certificar a los elementos para que hagan un uso gradual de la fuerza y sepan cómo enfrentan los ataques de la misma sociedad.



Lo anterior, para evitar que se señale a los policías como “los malos” por no aplicar la Ley o la fuerza, o que cuando lo hagan se les acuse de violar derechos humanos.



Aseguró que el Gobierno del Estado estará preparado para cuidar a las familias que deciden vivir en paz sus tradiciones, las cuales son más que aquellos que buscan un momento de esparcimiento “mal sano”.



“Ojalá que sea lo último que veamos de este tipo de acciones, no pueden ser y el gobierno estará preparado para cuidar a las familias que son más las que deciden vivir en paz, que los que buscan un momento de esparcimiento mal sano para generar esta guerra de cuentones, ¿Qué sigue después?”, concluyó.

Foto: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal