Gobernadores 4T rechazan suspensión de revocación de mandato

Los 18 gobernadores impulsores de la Cuarta Transformación de México se pronunciaron en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la consulta para la revocación de mandato, por lo que pidieron reconsiderar en favor de la democracia participativa.



El posicionamiento fue firmado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien se ha declarado “lopezobradorista y leal a la Cuarta Transformación”.



En el mensaje, los mandatarios estatales consideraron que la decisión del Consejo General del INE va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la ratificación o revocación de mandato planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Además que atenta contra los derechos políticos de los ciudadanos consagrados en la Constitución.



Por ello manifestaron su rechazo a “los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos”.



Barbosa Huerta y otros gobernadores como Lorena Cuéllar de Tlaxcala, Alfonso Durazo de Sonora, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusaron que la decisión tomada por algunos consejeros electorales fue debido a que pareciera “les resultó más fácil explicar por qué no posibilitar el ejercicio de un derecho, que encontrar como sí hacerlo”.



Les comparto el posicionamiento de Gobernadoras y Gobernadores sobre la resolución del INE en torno a la revocación de mandato.#ElPuebloManda pic.twitter.com/hlpxu1PDcA — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 19, 2021



Subrayaron que “lo que está en juego” no es el resultado de una consulta en específico, si no el derecho de los mexicanos a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales del país.



Asimismo, refieren que la democracia no es un proceso que se vive sólo cada seis años y que debe ser un sistema en donde todos los días el pueblo ejerza sus derechos de participación y decisión.



Por lo anterior, solicitan a los consejeros del INE reconsiderar su decisión para garantizar la democracia participativa y su compromiso con la democracia.



El pasado viernes, el Consejo General del INE determinó suspender la realización de la consulta de revocación de mandato sobre el presidente López Obrador, programada para el 10 de abril de 2022, hasta que el órgano electoral cuente con presupuesto suficiente para organizar dicho ejercicio.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

