Gobierno de Puebla brinda asesoría jurídica en “Jornada Ciudadana”

Brindar un trato humano y directo es el objetivo del gobierno presente de Sergio Salomón, por ello, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón encabezó la “Jornada Ciudadana”, en representación del mandatario, para dar atención a las demandas de la población.

A la explanada de Casa Aguayo llegó Leticia García Gómez para solicitar asesoría legal, así como el apoyo para la designación de un abogado defensor.

A través de la Subsecretaría Jurídica de Gobernación y la Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura, la poblana recibió orientación y acompañamiento para verificar la situación que comentó, ya que ella no puede solicitar los servicios de un particular, pues sus recursos no se lo permiten al ser viuda con seis hijos.

Señaló que el trato que recibió de los servidores públicos fue muy amable, y agradeció al gobernador Sergio Salomón el trabajo que ha desempeñado, así como el tiempo que se toma para acercarse y atender a la gente que más lo necesita, porque, comentó: “muchos funcionarios, ya al estar en el cargo, se olvidan del pueblo”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

