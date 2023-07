Gobierno de Puebla podría asumir control del estacionamiento del Cuauhtémoc

El Gobierno de Puebla aún no define el destino del estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc, cuya operación podría quedar en manos del Estado y no del privado que obtenga la concesión del recinto de futbol.



En entrevista, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón refirió que en las solicitudes del Ejecutivo al Congreso local para concesionar por hasta 15 años el Cuauhtémoc no se incluyó el manejo del aparcadero donde aficionados han acusado diversos abusos por parte de integrantes de la organización de ambulantes 28 de Octubre.



Refirió que el Estado se encuentra buscando alternativas que propicien que quienes tengan a su resguardo el estacionamiento ofrezcan un mejor servicio y condiciones a los ciudadanos que asisten a los partidos del Club Puebla.



“No está dentro de la concesión en este momento, será un tema que se resolverá en los próximos días”, expresó.



Por ello, mencionó que existe la posibilidad de que el Gobierno de Puebla se haga cargo del estacionamiento a través de la Secretaría de Administración.



Aquino Limón argumentó que la concesión de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán eran un tema pendiente de la administración estatal, ya que “estaban a la deriva” porque tanto el Club Puebla como Pericos no garantizaban condiciones para formalizar inversiones en el mejoramiento de sus instalaciones.



“Con la recepción del Congreso y la aprobación de ellos, se transparenta una concesión en la que se busca que haya mejores condiciones para el Estado en primera instancia, y garantice que haya para nosotros equipo de fútbol y béisbol para mucho rato, eso lo celebramos”, enfatizó.



Respecto a las concesiones de la Estrella de Puebla y de la Central Camionera del Sur, Aquino Limón dijo que se sigue buscando a inversionistas en dichos proyectos.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal