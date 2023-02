Gobierno denuncia actos violentos en Casa Aguayo

No vamos a caer en provocaciones, pero tampoco a doblar las manos, aseveró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sobre los disturbios en Casa Aguayo, actos por los que presentaron denuncias en contra de quien resulte responsable, incluyendo a Roxana Luna Porquillo.

El mandatario reprobó que la exdiputada federal del PRD utilice las necesidades de ciudadanos para hacerse publicidad política sin importarle las agresiones y las víctimas de ellas, lo que calificó cómo indignante.

Consideró que hubo una falta de conciencia de parte de quien “echó a pelear a poblanos contra poblanos”, pues azuzó a los productores de hortalizas para protestar de manera violenta y a agredir a los elementos de la Policía Estatal que resguardaban la zona.

En ese sentido, dijo a los ciudadanos que nadie necesita de intermediarios para dialogar con el Gobierno del Estado, cuyas puertas están abiertas para atender las necesidades de todos y les pidió no dejarse engañar por quienes se autonombran representantes de sus causas.

Enfatizó que no se deben repetir vicios del pasado donde supuestos representantes de causas sociales lucran con la necesidad y problemáticas de las personas, per cuando ocurren desgracias se “lavan las manos”, usan el tema como bandera política y no buscan la justicia a las víctimas.

Lo anterior, en alusión al caso Chalchihuapan donde la exaspirante a la gubernatura también intervino organizando marchas en contra del retiro de los Registros Civiles en juntas auxiliares que derivó en el fallecimiento de un menor, lo cual quiso utilizar para su beneficio político, por lo que los habitantes de Chalchihuapan la repudiaron.

“No se vale echar el cerillo y esconder la mano, después de que se prende la paja ya no sabe cómo apagarla. Tristes recuerdos de cuando quisieron utilizar a la gente para generar una manifestación social que se utilizó y que a todas luces se estuvo manejando con un trasfondo político”, asentó.

Céspedes Peregrina recalcó que en su administración hay firmeza y justicia, por ello decidió levantar las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable de las conductas vandalicas en Casa Aguayo y los bloqueos a vialidades por más de 5 horas.

Asimismo, señaló que se iniciaron las investigaciones para determinar si un elemento de la Policía Estatal cometió violencia o un uso desmedido de fuerza en contra de un fotógrafa que cubría la manifestación.

Denuncian agresiones contra policías

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna destacó que varios elementos fueron víctimas de agresiones, incluso con sillas metálicas que se usaban durante la jornada de Martes Ciudadanos, uno de ellos sufrió una lesión no grave, pero por la cual fue internado en el Hospital del Issstep y se espera su alta médica.

Señaló que por dichas lesiones se presentaron las respectivas denuncias

También refirió que la unidad de Asuntos Internos ya inició el expediente, el cual en su momento será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para determinar la responsabilidad de elemento acusado de agredir a una fotógrafa y aseguró que en el proceso se respetará el derecho de audiencia del policía imputado.

Indicó que la presencia policíaca durante las marchas es para salvaguardar a los manifestaciones, así como para evitar daños a terceros, pues recalcó que dentro de Casa Aguayo había varios poblanos que participaban en la jornada de Martes Ciudadanos.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal