Gobierno desistió de comprar Banamex, confirma AMLO

El Gobierno de México no realizó la compra de Banamex debido a que ya no tiene tiempo para llevar a cabo la operación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina llevada a cabo desde Palacio Nacional, López Obrador no descartó que el Gobierno Federal pueda hacerse de un banco en el futuro.

“Al principio sí teníamos interés en hacerlo porque considerábamos importante tener un banco del Gobierno, un banco para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales… ahorrarnos el pago de comisiones. También porque ayudaba a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país, sin embargo pasó el tiempo y como se puso en venta y había como cinco o seis interesados en adquirir Banamex, dijimos no”, dijo.

“Y ya con poco tiempo ya era más difícil, porque la compra se lleva un año, luego la operación lleva también tiempo. No se puede adquirir algo y no dejar funcionando una institución -como esta- bien, sin embargo, se van a dar los cambios, vienen nuevos Gobiernos y no hay que descartar eso. Un Gobierno que inicia tiene tiempo”, indicó.

Agregó que actualmente, el proceso ya no se puede llevar a cabo por falta de tiempo, “sin embargo un nuevo Gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio. Pero ahí volvemos otra vez a lo ideológico: hay muchos que dirían cómo se va a meter el Gobierno a comprar un banco, porque en el modelo neoliberal, el Gobierno no debía meterse en nada que tuviera que ver con el desarrollo”, puntualizó.

Cabe recordar que el pasado 14 de julio, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, informó que el Gobierno de México ya no estaba interesado en comprar Banamex.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

