Gobierno espera adhesión de 500 elementos a Policía Estatal

Al señalar que ninguna autoridad debe descuidar la seguridad pública, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que cerrará su administración con mucha fuerza en la materia, para lo cual espera la adhesión de 500 elementos a la Policía Estatal.

En entrevista, el mandatario manifestó que su compromiso de dejar un salario mínimo de 16 mil pesos a policías estatales sigue en firme y añadió que seguirá el fortalecimiento de la corporación, por lo que espera que este año ingresen 500 o 600 uniformados más.

Con ello, sumarán alrededor de 7 mil policías estatales que se desplegarán en la entidad, pues destacó que no por recibir el apoyo de la Federación con elementos de la Guardia Nacional y Marina se debe olvidar las mejoras para la Policía Estatal.

En ese sentido, el mandatario pidió a las alcaldesas y presidentes municipales seguir asumiendo la responsabilidad de contratar más policías y certificarlos, ya que es un tema que no pueden descuidar en el cierre de sus gestiones.

Más noticias: Seguridad se mejora con participación ciudadana: Adán Domínguez

Céspedes Peregrina sostuvo que el Estado no va a bajar la guardia porque la prioridad número uno de su administración es la tranquilidad y seguridad de las familias poblanas.

Mencionó que su objetivo es dejar un estado en paz y tranquilo, que sirva como una “buena” base para quien resulte electo gobernador de Puebla este año “y que en lugar de que encuentre trabas se encuentre un trampolín para seguir impulsando“, la seguridad en la entidad.

“Este año tenemos que seguir creciendo en nuestros policías y no podemos nosotros por tener refuerzos federales no crecer en nuestra policía, espero que por lo menos entre 500 y 600 elementos dejemos ingresados con el sueldo no menor a 16 mil pesos y con mayor equipamiento”, declaró.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos