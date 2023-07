Gobierno Federal avala hospital oncológico para adultos en Puebla

El Gobierno de México “dio luz verde” a Puebla para continuar con los proyectos de construcción de un nuevo Hospital de Oncología para adultos y un laboratorio de bioseguridad nivel 3, los cuales tendrán un costo aproximado de 900 millones de pesos y estarían listas antes de septiembre de 2024.

Así lo informó el secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez, quien indicó que existe interés de la Federación de contar con un laboratorio similar al del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) en Puebla, mismo que procesaría muestras de otros estados vecinos.

#Puebla El secretario de Salud @JAntonioMtzGa indicó que la Federación dio "luz verde" para la construcción de un laboratorio de seguridad biológica y un hospital oncológico, como parte de la adhesión de Puebla al esquema IMSS-BIENESTAR.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/je38zKovQL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 11, 2023

También dijo que pasó a la segunda etapa la edificación del Hospital de Oncología para adultos, el cual servirá para atender el déficit en atención de pacientes, pues hay un incremento de casos debido a que durante la pandemia de Covid-19 se dejó de hacer detecciones y hay diferimientos en los tratamientos.

Resaltó que ambos inmuebles se ubicarían en el Complejo Médico del Sur y que tendrían un costo aproximado de 900 millones de pesos, aseguró que la intención de las autoridades federales es que estén listos antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También puedes leer: Inicia Jornada Nacional de Salud 2023 en Puebla

Asimismo, dijo que están en vilo tres proyectos, uno de ellos es una Unidad de Oftalmología que se proyectó instalar en el Hospital General de Cholula para el que se requiere una inversión de 230 millones de pesos, sin embargo dijo que al parecer este no es un tema tan prioritario para la Federación, aunque insistirá para que sea una realidad.

Mientras que los otros proyectos tienen que ver con la actualización de equipos obsoletos, pero esto se podría remediar con la inversión que haga el IMSS-Bienestar cuando Puebla se adhiera al modelo nacional.

Con IMSS-Bienestar generarían ahorros

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes puntualizó que, mediante la aplicación de este modelo, la federación se encargará del mantenimiento y reacondicionamiento de los hospitales públicos, así como del personal que incluso podría gestionar su basificación.

Además señaló que el Gobierno de Puebla tendrá menor carga presupuestal por las compras consolidadas, de manera que generarán ahorros y habrá una mayor disposición de recursos para otros áreas de la administración estatal.

Sin embargo, dijo que el análisis continúa e incluye conocer las experiencias de otros estados y la identificación de las áreas de oportunidad, para mejorar el servicio de salud pública de Puebla.

#Puebla El gobernador @SergioSalomonC indicó que la adhesión al IMSS Bienestar generará un ahorro al Estado y habrá posibilidad de basificar a trabajadores del sector Salud.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/IbSfbtpsHL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 11, 2023

“Hemos estado pendientes, no es una batalla, no es una lucha, no en una resistencia, pero sí en un análisis para ver cómo seguimos mejorando el sistema de salud para las poblanas y poblanos, entendiendo áreas de oportunidad”, apuntó.

Este martes se definiría si el estado adopta el esquema, pues el gobernador Sergio Salomón Céspedes tendrá una reunión con Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, y Jorge Alcocer Varela, secretario federal de Salud, donde se presentará el diagnóstico de los servicios de Salud del Estado y las posibles mejoras con el IMSS-Bienestar.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos