Gobierno investiga gasto de 600 mdp en plantas tratadoras inservibles

El gobierno del estado investiga el mal uso de más de 600 millones de pesos invertidos en plantas tratadoras de agua inservibles instaladas en la Mixteca poblana, Valle de Tehuacán y la Sierra Norte en gobiernos pasados, reveló el secretario de Gobernación, Julio Huerta.

En conferencia de prensa, el titular de Gobernación en la entidad indicó que hubo un “caso catastrófico” en el que se instalaron plantas tratadoras al sur del estado, en lugares donde ni siquiera había luz eléctrica, por lo cual no pudieron operar desde el inicio de su instalación.

“Hay una investigación y pronto daremos a conocer detalles de lo que sucedió, es lamentable”, expresó el funcionario estatal.

En este sentido, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina comentó que dicha inversión se pudo destinar a temas de salud, ya que este tipo de acciones afecta y empeña el futuro de las siguientes generaciones.

“Este tipo de acciones es a las que los referimos que no deben de repetirse (…) hay que conducirse con transparencia y honradez, no robar, no mentir y no traicionar”, recalcó el mandatario.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

