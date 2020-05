Gobierno no busca apropiarse de inmuebles a través de Ley de Educación: Especialista

Por Sara Solís

El abogado y consultor Porfirio Ramírez, detalló que hay una mala interpretación por parte de la población y medios de comunicación en torno al artículo 105 de la nueva Ley de Educación en Puebla, recién aprobada por el Congreso del Estado.

“Hay quienes hablan de que con esta nueva Ley de Educación, las autoridades quieren quedarse con inmuebles, esto no es así, no es correcta la apreciación, no va en se sentido, es totalmente diferente”, acotó.

El especialista aseveró que lo que se busca es regular de igual forma a todas las instituciones en Puebla.

En este mismo sentido, afirmó que hay puntos que se están excediendo en la Ley, si bien es cierto que hay un acceso al derecho a la educación y que este lo deben garantizar el Estado, hay limitantes, porque el particular puede elegir la opción entre una educación pública o privada.

“Hay formas de combatir la ley, pero a quienes les corresponde revisar esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si la ley es inconstitucional o inconvencional”, puntualizó.

