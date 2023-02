Gobierno no frenará investigaciones contra exfuncionarios: Sergio Salomón

El Gobierno de Puebla está abierto al diálogo, pero no acepta ningún tipo de presión ni de condición, aseveró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al rechazar el cese de las investigaciones y detenciones contra exfuncionarios.

Esto luego de que trascendiera que en la reunión que sostuvo con militantes del PAN se le solicitó frenar la “persecución” de exfuncionarios.

Al respecto, el mandatario sentenció que “el Gobierno del Estado no camina condicionado ni bajo ningún tipo de presión”, además sostuvo que su administración actúa con firmeza privilegiando el respeto a los derechos humanos, el bienestar de la mayoría y la rectoría del Estado.

“Estamos abiertos al diálogo, pero seguiremos siendo firmes y no aceptamos ningún tipo de presión ni de condición, sí al dialogo, pero por delante el Estado de Derecho“, sentenció.

Céspedes Peregrina destacó que las reuniones que sostuvo con las diferentes fuerzas políticas ponen por encima de intereses personales el bienestar de las familias poblanas, además dijo ser respetuoso de cada una de las ideologías de los partidos.

Indicó que en ellas dijo estar abierto a reconocer las áreas de oportunidad que haya en el gobierno estatal para corregirlas, pero dijo que “en el tono que se haga la pregunta, será la respuesta”.

Pide respeto a tiempos electorales

Respecto a la asociación civil que creó el diputado federal Ignacio Mier Velazco, desde la cual impulsaría sus aspiraciones políticas por la gubernatura de Puebla, el mandatario estatal exigió respeto a la ley y los tiempos electorales.

Destacó que quienes militan en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deben seguir los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no traicionar y no mentir, por lo que pidió hablar con verdad y objetividad a los poblanos.

