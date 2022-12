Gobierno no titubea, se terminará con ilícitos en la 46, advierte Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó que el ayuntamiento de Puebla haya cambiado de opinión sobre modificar el uso de suelo en la 46 Poniente y “La Cuchilla” para limpiar dichas zonas de la delincuencia y el comercio de productos ilegales.

El mandatario advirtió que la administración estatal “no titubea” y llegará al fondo para terminar con las actividades ilegales que albergan ambas zonas comerciales de la capital poblana.

“Nosotros vamos a llegar a fondo porque Gobierno del Estado no vacila, no titubea, tomamos esa posición y la ejecutamos, lo demás ya no me meto ni forzó a nada, nosotros no titubeamos”, sostuvo.

Lo anterior, debido a que Rivera Pérez señaló que para hacer el cambio de uso de suelo, se requiere cambiar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano e incluso hacer consultas, pues dijo que se deben respetar las normas, los tiempos y el procedimiento.

No obstante, Barbosa Huerta manifestó que no es necesario que el Cabildo realice consultas sobre el tema.

“Son exposiciones para no llegar a ese punto, no es necesario hacer una consulta para levar a cabo la modificación de uso de suelo. Él fue el que lo dijo, por eso es un tema y hoy parece que ya no es posición del ayuntamiento de llevar a cabo el cambio de uso de suelo”, declaró.

Además dijo desconocer si la nueva postura de Rivera Pérez se debe a un acuerdo con comerciantes del Movimiento de Organizaciones Sociales Unidas por Puebla (Mosup), la cual –señaló—es una organización que puede tener relaciones políticas con cualquier partido.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Iván Betancourt

