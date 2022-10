Gobierno realizó mejoras en Escuela Normal Rural Carmen Serdán

Ante la manifestación realizada el viernes pasado por un grupo de alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, el Gobierno del Estado reitera que desde el arranque de esta administración se asumió y se ha cumplido el compromiso de escuchar y atender las demandas de las estudiantes.



Desde 2019 a la fecha, la Secretaría de Educación ha destinado 47 millones 978 mil 262 pesos, recursos utilizados para la construcción, mantenimiento y reconstrucción de espacios educativos, así como para la manutención de las estudiantes.



Las mejoras en las instalaciones y condiciones de las estudiantes reafirman el compromiso de respaldar este modelo educativo, lo que deja en claro que las acciones emprendidas tienen por objetivo fortalecer el desarrollo de las alumnas, así como de dotarlas de instalaciones dignas e insumos suficientes y no solo para un grupo.



El Gobierno del Estado lamenta que, a pesar del llamado al diálogo y la conciliación, un grupo de alumnas recurra a la manipulación como estrategia para mantener privilegios, amenazas y agresiones a al resto de las estudiantes, a quienes violentan su derecho a la educación.



A continuación se anexa el reporte general de los hechos ocurridos al interior de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, quedando constancia debidamente acreditada de las violaciones recurrentes, no solo al marco normativo de la institución, sino a los derechos del resto de alumnas que se niegan a participar en sus protestas.



Durante la publicación de la convocatoria y entrega de fichas, las integrantes de dicho Consejo colocan mesas junto al departamento de Control Escolar, con el fin de captar información sensible de padres de familia y sus hijas: números personales, domicilio, correo electrónico y fotografía de las aspirantes, datos que posteriormente son agregados a una base de datos que registran por generaciones, teniendo con ello el control de las alumnas.



Lo anterior, pese a que las autoridades educativas les han pedido que se retiren, ya que eso no está permitido por la institución y por las leyes en materia de Protección de Datos Personales; sin embargo, las alumnas no acatan la instrucción, instalándose y montando guardias para tal efecto.

Una vez que las alumnas presentan el examen de Ceneval y en cuanto se publican los registros de las alumnas aprobadas en la página oficial de la institución, las integrantes del Consejo se presentan a la dirección y exigen se les entregue la lista de Ceneval con el objetivo de citarlas a las aspirantes de manera anticipada al proceso.



Lo anterior a efecto de llevar a cabo la denominada “Semana de Inducción” o conocida coloquialmente como “novatada”, en la cual privan a las alumnas de toda comunicación con sus padres y el exterior.

Por otra parte, solicitan a padres de familia de las alumnas de nuevo ingreso artículos e insumos de limpieza, abarrotes, semillas —específicamente de epazote, para propósitos desconocidos—, etcétera. Lo anterior con un costo aproximado de 2 mil.

Asimismo, el Consejo solicita la cantidad aproximada de mil 500 pesos para uniformes y 400 pesos para el “mantenimiento de autobuses”, emitiendo recibos de pagos apócrifos.

Cabe señalar que, si la estudiante se retira de la “Semana de Inducción”, no le devuelven su dinero y le hacen firmar una hoja de renuncia definitiva a su estancia en el internado.



Otra irregularidad es que el Consejo establece la obligatoriedad para que las alumnas de los primeros grados deban salir a correr, practicar zumba y hacer el aseo durante la madrugada, en un horario aproximado de 02:00 a 05:00 horas. Para lo cual se cuente con fotografías y testimonios de las alumnas víctimas de ello.

Se añade que las privan del descanso por la tarde-noche, debido a la estricta participación dentro de los denominados “Círculos de estudio”, en los que realizan prácticas de adoctrinamiento de lo que ellas llaman “socialista”.



De igual forma, son llevadas al sector agropecuario a realizar faenas excesivas en condiciones de sol y lluvia, sin permitirles tomar agua, portar gorras o sombreros.

Esto ha ocasionado que algunas alumnas han tenido lesiones en pies, se han convulsionado o bajan su rendimiento, llevándolas a quedar dormidas durante clases.

La comida que el Consejo proporcionó a las alumnas en semanas recientes consistió en un cuarto de vaso con agua al que se le agregó sal en lugar de azúcar, una pequeña porción de alrededor de 100 gramos por ración de arroz o frijol y una pieza de tortilla.



Las responsables del Consejo obligan al resto de las alumnas a comer alimentos en mal estado, por lo que varias de ellas enferman constantemente.



Cuando las alumnas presentan alguna enfermedad, desmayo o vómito como consecuencia del esfuerzo físico, ayuno y deshidratación, algunas optan por retirarse del internado siendo obligadas a firmar un documento que contiene su renuncia voluntaria.



Las integrantes del Consejo arrojan a las alumnas a una fosa de lodo donde están obligadas a permanecer entre 30 y 40 minutos, la cual contiene restos de vidrio y estiércol de cerdo y pollo; al salir les dan 10 minutos en la regadera, de lo contrario son sacadas a gritos.

La justificación de estas acciones cometidas por parte del Consejo Estudiantil es, a su juicio, el fortalecimiento del carácter de las alumnas, su disciplina, el sometimiento y la obediencia a la organización estudiantil.



Ello ha ocasionado lo que se puede observar como un “alto índice de deserción”, mismo que coincide con la permanencia en el tiempo de matrícula registrada en los primeros años.

Es importante señalar que, en años anteriores, el Consejo exigió que las alumnas que no aprobaran el examen de Ceneval fueran admitidas, imponiendo mayores y más severos castigos a las aprobadas, con el objetivo de que desertaran y así privilegiar el ingreso de amigas, conocidas y familiares.

Otra de las acciones de control del internado es que hacinan en un solo cuarto a las estudiantes de nuevo ingreso; mientras que, a sus más alumnas allegadas a las integrantes del Consejo las dotan de privilegios.

El Consejo otorga dormitorios especiales a quien participa o apoya su organización, los cuales son espacios para una sola persona en los que han instalado pantallas, caminadoras eléctricas y antenas de internet exclusivo para ellas.



Otro elemento es que obligan a las alumnas a trabajar en una “tiendita” durante 24 horas, todo el ciclo escolar, la cual deben surtir durante los primeros años de su estancia con sus propios recursos.

Para lo anterior, deben turnarse y no pueden cerrar la “tiendita”, otorgando servicios personales vía telefónica a las alumnas de grados más avanzados.

Las víctimas de esta situación denuncian que, si las alumnas llevan alimentos fríos a las de grados más avanzados, los productos lo regresan y deben pagarlos.

Del mismo modo, son obligadas a cuidar de cerdos y gallinas comprando con sus propios recursos el alimento; de morirse un animal lo deben pagar.



También las hacen participar en la elaboración de un mural al que llaman “Mural Activista”, con letras decoradas y revestido con exceso de materiales. Si éste no es aprobado por la Técnico Académico del Consejo, es arrancado y deben repetir el trabajo y pagar una sanción económica por no haberlo hecho bien.

Entre otros abusos, el Consejo prohíbe a las alumnas de recién ingreso reír, jugar, platicar, saludar, mirar a los ojos o “tutearlas”, pues deben dirigirse de “usted” a “sus superiores”.



Deben asistir obligadamente al “Congreso” y “campamento”, actividades a los cuales deben llegar tras solicitar “aventón”.

De igual manera, deben acudir a escuelas de otros estados para cumplir “comisiones” de su organización sin apoyo; igualmente tienen que acudir mediante “aventón” a los lugares. Esto ha provocado diversos accidentes, violaciones, asaltos, etcétera.

Es importante aclarar que el Consejo es el responsable del saqueo a camiones que transportan alimentos. Ejemplo de ello es lo sucedido el 20 de mayo de 2021, cuando dos estudiantes perdieron la vida.

Otras obligaciones son las de acudir a marchas, pagar cuotas económicas, vender boletos y organizar eventos de aniversario, bailes, discos, jaripeos y preposadas; las sanciones contra las estudiantes que no participen y financien lo anterior son: ser sacadas de sus dormitorios en la madrugada, ser hacinadas con alumnas de primer año o de otras licenciaturas, privarles de su locker, kits, comedor o ser sacadas del internado por la madrugada.

Por otro lado, prohíben las reuniones de padres de familia y, si la Dirección llega a organizar algún encuentro, estos son interrumpidos de forma violenta por parte del Consejo.

Asimismo, recurren a mensajes para desmentir que los padres de familia han sido citados.

Las alumnas de reciente ingreso son obligadas a tomar acuerdos para no entregar tareas o asistir a clases, por esta situación, algunas piden a maestros no mencionarlas o reconocer su trabajo frente a las demás.



El Consejo por su parte vende los lockers, colchones, pants, camas, chamarras que les quitan a las que no participan en su organización.

Las integrantes del Consejo exigen a la Subdirección Académica, por medio de la Técnico Académico que se les extiendan justificantes para dos o hasta 15 días de manera periódica, bajo el argumento que tuvieron que cumplir actividades propias de su organización estudiantil.



De la misma manera, exigen a la Subdirección Administrativa el manejo de llaves de todos los portones, atreviéndose a cambiar chapas, poner cadenas y candados.

Además, las integrantes del Consejo exigen ser quienes repartan partidas, pants, chamarras, cobijas y sábanas.

El Consejo demanda el manejo de la “Partida de Recreación Especial”, llamada “PRE”, que consta de 28.39 pesos por semana recibida por cada alumna, cuyo acumulado por semestral asciende alrededor de 200 mil pesos, lo que ha ocasionado la molestia entre las alumnas a las que no se les otorga.



Con anterioridad el Consejo era quien determinaba si una alumna era expulsada, bastaba con que se le exigiera al director en turno para proceder.

Debe aclararse que el incumplimiento de las exigencias del Consejo por parte de las autoridades educativas fue lo que derivó en que las alumnas tomaran las oficinas de la Dirección.

Por esta acción, el cuerpo Directivo ha sido privado de su libertad por horas, lo mismo que sus vehículos.

Durante la toma de oficinas, las integrantes del Consejo recurrieron a conductas de indisciplina, falta de respeto y se apropiaron de los espacios de los académicos.

En los últimos meses, las diferencias entre las integrantes del Consejo y alumnas de la base estudiantil han llegado a las agresiones verbales y físicas en contra de las segundas, por negarse a acudir a una marcha el pasado 4 de junio del año en curso.

A diferencia del actuar de las integrantes de pasados Consejos, el actual se ha caracterizado por la escalada de agresiones y faltas de respeto a directivos y personal de la escuela.



Lo anterior ha sido más evidente gracias a la presencia de dos abogados de nombre Alejandro de Jesús Martínez Martínez y Miriam del Carmen Estrada Rivera, quienes se han presentado en la institución y han abordado a las autoridades de manera grosera, incitando a las alumnas a actuar con violencia hacia las compañeras que no se suman a la organización.

Cabe mencionar que estos abogados presumen “su cercanía” con el Doctor Mario Chávez Campos y el Doctor Luciano Concheiro, a quienes les atribuyen el reconocimiento de las normales rurales como organizaciones con autogobierno y su sustento en cinco ejes, principalmente el político.

De la misma manera, han amenazado al cuerpo directivo asegurando que “si Teteles fuese una Normal de hombres, ya habrían sacado o quemado las aulas”. Asimismo, “que no hiciéramos de Teteles un Ayotzinapan” y que no se convierta “un pequeño problema en un pleito de Estado”.

Cabe mencionar que los abogados en comento han llevado a cabo reuniones y congresos entre el Consejo y diversas organizaciones. El pasado domingo 18 de septiembre, estuvieron en el internado con agrupaciones que mostraban machetes en transmisiones en vivo.



Estos dos personajes se les ve presentes en las marchas y bloqueos orquestador por el Consejo en la Ciudad de México.

Con respecto a las becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, las alumnas denuncian que el proceso de registro de la matrícula al SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior) está obstaculizado; no obstante, cabe aclarar que el proceso de inscripción y reinscripción se está concluyendo de manera electrónica para subir todos los datos al SUBES; las alumnas puedan solicitarlas antes de 07 de octubre que es la fecha límite.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

