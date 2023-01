Gobierno retira 38 unidades de transporte por incumplimiento

Del 9 al 13 enero, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) aplicó 38 infracciones a unidades de transporte público y mercantil, las cuales fueron remitidas al depósito vehicular, derivado de supervisiones aleatorias implementadas en las principales vialidades de la zona metropolitana del estado.

Los motivos por los cuales fueron sancionadas y retiradas de circulación 34 unidades de transporte público son por no portar tarjeta de circulación o no estar vigente; por circular fuera del itinerario o ruta autorizada; no portar la constancia de resultados o calcomanía de revista vehicular; prestar el servicio sin permiso o concesión; colocar publicidad sin el permiso correspondiente; conducir manipulando dispositivos electrónicos o de comunicación, así como circular sin alguna de las dos placas.

Dichas unidades, pertenecen a las rutas: RT, Remanente 1, RS5, 64A, 12, 13 Galgos del Sur, 18, Libertad Cuauhtémoc RLC, JBS Morado, T, 26, Azteca, Tlaxcalancingo, 14A, 33 (Fraccionamiento Los Héroes Puebla-Municipio Libre-IMSS), 16, R15, 17, 8, San Matías Tlalancaleca, S23, Transporte Unidos Huejotzingo S.A. de C.V, S1A, M6A, MOP, 33 y 72.

Asimismo, cuatro unidades de taxi fueron infraccionadas por circular sin portar la póliza de seguro requerida, no estar vigente o que no cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la modalidad del servicio de transporte de personas, y por brindar el servicio de transporte mercantil fuera de itinerario o área autorizada.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal