Gobierno de San José Chiapa aún sin postura sobre clausura de Audi

Por Redacción

Hasta el momento, el Ayuntamiento de San José Chiapa no ha fijado ninguna postura sobre el intento de clausura de la planta Audi, instalada en esta demarcación, por el incumplimiento de pago de obligaciones como uso de suelo y predial.

Según lo manifestado por el edil, Arturo Graciel López Vélez, a medios de comunicación regionales la armadora alemana adeuda alrededor de 90 millones de pesos a la Comuna.

Oro Noticias intentó comunicarse con el presidente municipal a su número particular con el objetivo de conocer los detalles del proceso; sin embargo, el teléfono fue contestado por su particular, quien se limitó a decir que López Vélez no estaba disponible y que se enviaría información más adelante.

El proceso de clausura comenzó esta noche cuando varios elementos se apersonaron en el lugar, donde los trabajadores del tercer turno ingresaron con normalidad, mientras que los uniformados permanecen afuera en espera de realizar la clausura.

