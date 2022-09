Gobierno sin dinero para sistema de bicis públicas: Rivera

El presidente municipal descartó que para el próximo año se implemente un programa para instalar un sistema de bicicletas públicas en la capital del estado, pues no hay recursos suficientes en las arcas municipales.

En conferencia, Eduardo Rivera Pérez señaló que esto se debe a los recortes de parte de la federación, además que los recursos que tiene el ayuntamiento están etiquetados para fortalecer la seguridad e infraestructura del municipio.

“En lugar de incrementar participaciones para municipios vino otro recorte, el IEPS de la federación. No tenemos Fortaseg, no tenemos Fondo Metropolitano, no tenemos dinero para espacios de la federación”, abundó.

Por lo anterior descartó que el dinero de la bolsa del ayuntamiento alcance para el sistema de bicicletas públicas, pues consideró necesario mejorar el tema de seguridad pública y espacios públicos como vialidades.

“Esa es la prioridad que definimos en la campaña, esas serán las prioridades que pondremos en la mesa del Cabildo, pero difícilmente veo tener recursos adicionales y a eso le sumamos que la CFE incrementó la tarifa por 60 o 90 millones de pesos y que no tenemos el DAP”, abundó.

