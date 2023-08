Gobierno tiene vacunas suficientes contra Covid-19: AMLO

Debido al repunte en los casos de Covid-19 en México, el presidente de México, Andres Manuel López Obrador informó que su gobierno cuenta con vacunas suficientes para la próxima campaña.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador presentó una serie de declaraciones relacionadas a la aplicación de un refuerzo contra Covid-19 debido a que se acerca la temporada de frío y enfatizó que las personas podrán evitar la compra de la vacuna gracias a que el Gobierno la dará gratuitamente.

“Sí, eso nunca lo hemos impedido. No hay ninguna necesidad (de que que la compra de la vacuna) porque nosotros tenemos vacunas, son vacunas certificadas y es gratuito”, dijo el mandatario.

Además, el presidente abordó el tema de cuáles podrían ser las marcas que se venderían o aplicarían en México para este cierre de 2023, a lo que se mencionó que podría ser la vacuna Abdala, la Patria o alguna otra, siempre y cuando cuente con la certificación adecuada.

El gobierno tiene "de todas las vacunas" para comenzar una nueva campaña de vacunación contra COVID-19, aseguró el presidente.



"Si es la vacuna Patria, pues mucho mejor", dijo a la población pic.twitter.com/jZI6EAVTdI — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 1, 2023

“Sí, esa (Abdala) o cualquier otra que esté certificada. De todas (hay de todas las vacunas), de todas, y si es la vacuna Patria, mucho mejor, ya va a estar lista, es muy probable que esté lista”, explicó López Obrador.

También, aprovechó para criticar a los detractores que hay sobre estas vacunas, recordando que durante su aplicación en otros países las veían viables y ahora que pueden llegar a territorio mexicano, no las aceptan.

“Los que ya no pueden robar están insinuando que la vacuna Abdala de Cuba no sirve, pues no es cierto. Es como cuando se aplicaba la vacuna de Rusia, o de China, decían ‘no’. Hay tanta ignorancia, con todo respeto”, refirió.

Finalmente, López Obrador pidió calma y tranquilidad a la sociedad debido a que, las farmacéuticas han lucrado con medicamentos en México y su gobierno pondrá, paulatinamente, al alcance de la población.

“Que vendan vacunas (farmacéuticas) no hay ningún problema, nada más que no hay ninguna necesidad porque la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita (…) (farmacéuticos) se hacen pasar como empresarios, como hombres de negocios, y por el lucro causan daño a la sociedad, pero lo ven como un negocio y pasa mucho en todo lo relacionado con la medicina”, declaró el presidente.

