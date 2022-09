Golpean a estudiante de la Academia Militarizada Zaragoza

Siete sujetos agredieron a un estudiante de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) cuando se encontraba en una parada de transporte público, en el municipio de Amozoc.



En consecuencia, paramédicos del SUMA se movilizaron esta tarde a la junta auxiliar San Salvador Chachapa.



A su llegada, atendieron al joven, de quien no especificaron el tipo de heridas que presentaba.



Posteriormente, los rescatistas lo estabilizaron en una camilla y lo llevaron a un hospital para su atención médica.



Al lugar también acudieron los policíacos municipales, quienes no lograron determinar si los sujetos agredieron al estudiantes de la AMIZ para asaltarlo o por otra razón.



Los uniformados montaron diversos recorridos por toda la zona.

Sin embargo, no lograron localizar a los siete presuntos responsables.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

