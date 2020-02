Greta Thunberg y Malala Yousafzai se reúnen por primera vez

Las jóvenes activistas Greta Thunberg y Malala Yousafzai se reunieron por primera vez este martes.

El encuentro se dio en la Universidad inglesa de Oxford, donde estudia Yousafzai, la paquistaní Premio Nobel de la Paz y activista por los derechos de las mujeres.

Thunberg, la sueca impulsora de la lucha contra el cambio climático, visita Inglaterra para encabezar una manifestación contra el cambio climático el viernes 28 de febrero en la ciudad de Bristol.

Ambas compartieron imágenes de su encuentro en sus redes sociales. Yousafzai dijo que “es la única amiga por la que faltaría a la escuela”, en referencia al movimiento de la sueca que llama a los estudiantes a faltar a la escuela los viernes (“Fridays for Future”) para unirse a las protestas que exigen una acción más rápida sobre el cambio climático.

Las jóvenes se reunieron en la universidad para hablar de su activismo, mientras que Thunberg platicó además con algunos estudiantes, según reporta el medio The Guardian.

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K