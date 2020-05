Guns N’ Roses estaría trabajando en nueva música

Por Redacción

Guns N’ Roses se encuentra trabajando en nueva música durante el confinamiento por el coronavirus, de acuerdo con Susan Holmes McKaga, la esposa del bajista Duff McKagan.

“Diré que Guns N’ Roses han estado trabajando sin descanso en nueva música” dijo Susan durante el podcast “Appetite For Distortion”, “No puedo decir mucho, pero he escuchado algunos fragmentos y es épico”.

A principios de año, Slash sugirió que los cambios en las maneras en que los álbumes son lanzados ha provocado un retraso en el arribo del nuevo material de la banda.

El legendario guitarrista habló en una convención musical en enero, confirmando la información sobre el nuevo disco.

Con información de Tónica