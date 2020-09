Habla directora de Cuties sobre el verdadero significado de la película

Por Redacción

Para Maïmouna Doucouré, el recibimiento que ha tenido su ópera prima no fue nada de lo que esperaba. Cuando Netflix hizo público que estaría estrenando la película Cuties en la plataforma con el trailer y un polémico póster, los usuarios mostraron una inmediata indignación a la plataforma, misma que fue acusada de contenido pedófilo. Por supuesto, el enojo también llegó hasta Doucouré, quien tuvo que cerrar sus redes porque llegó a recibir amenazas de muerte.

Doucouré estaba esperando que las audiencias se dieran la oportunidad de ver la película antes juzgarla, sin embargo, con el reciente estreno de Cuties en streaming y con la continuación de malas reacciones, la directora ha escrito una columna de opinión explicando el verdadero significado de la película.

Publicada en el periódico The Washington Post y titulada, I directed ‘Cuties.’ This is what you need to know about modern girlhood (Yo dirigí Cuties. Esto es lo que tienes que saber sobre la niñez moderna), Maïmouna Doucouré comenzó por explicar la motivación para hacer la película, ya que todo surgió cuando asistió a un evento comunitario en París y fue testigo de un grupo de niñas de 11 años que subieron al escenario y bailaron una coreografía muy subida de tono.

Desde entonces, Doucouré pasó el siguiente año entrevistando a niñas de la edad, quienes le respondieron de forma similar al revelarle a la directora que intentan imitar el contenido que ven redes sociales, donde las mujeres más sexys son las que reciben más atención y likes en Instagram y Tik Tok.

Finalmente, Doucouré explicó que buscó hacer una película donde los adultos entiendan que lamentablemente los niños no están recibiendo herramientas para crecer saludablemente en la sociedad y para que también vieran lo que pasa en las escuelas y redes, todo desde los ojos de una niña, explicando que aunque lamentablemente las escenas pueden ser difíciles de ver, no dejan de ser acertadas y verdaderas.

