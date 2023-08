Habrá multas menores a quien verifique de forma extemporánea en Puebla

Si bien no habrá una nueva prórroga para cumplir con la verificación vehicular del primer semestre, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla bajó de 20 a 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) la sanción por realizar el trámite de forma extemporánea.



De manera que aquellos ciudadanos que no pudieron realizar la verificación de sus unidades en el período correspondiente y acudan en los siguientes días a hacerlo, sólo pagarán una multa de 311.2 pesos, muy por debajo de los 2 mil 074.8 pesos que estaban determinados en el programa de verificación vehicular.



Esto debido a que este 31 de julio termina la ampliación del plazo para hacer la verificación del primer semestre, sin multa.



Dicho beneficio será aplicable a partir de este 1 de agosto, aunque no precisó hasta cuándo estará vigente.



Hay que mencionar que este martes comienza el periodo para verificar el segundo semestre del año y de acuerdo con el calendario de la dependencia en agosto y septiembre tendrán que verificar las terminaciones 5, 6, 7 y 8.



Mientras que en septiembre y octubre, les toca a terminaciones 3 y 4; e octubre y noviembre, 1 y 2; por último en noviembre y diciembre a 9 y 0.

Verificentros no tienen facultad para cobrar multas

La titular de Medio Ambiente, Beatriz Manrique explicó en entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 con Paty Estrada, que las multas por no haber verificado no se deberán pagar en los verificentros.

Detalló que para realizar el proceso de pago se debe ingresar a la página del Gobierno del Estado de Puebla, entrar a la sección de “trámites”, imprimir línea de captura para multa, donde deberás seleccionar “multa por verificación extemporánea“.

Posteriormente, generarás tu multa, con la opción de pagarla en línea, en alguna ventanilla del banco o en algún quisco de la Secretaría de Finanzas; una vez pagada, te amparará 30 días para poder verificar.

Subrayó que los verificentros no tienen autorizado a cobrar multas, ni tampoco a realizar verificaciones fuera de tiempo. Aquellos que no hayan verificado, deberán ir con su multa pagada en el segundo semestre de verificación.

Por otra parte, en cuanto a qué autoridades pueden aplicar multar por no haber verificado, indicó que únicamente Seguridad Pública Estatal puede hacerlo, ya que ninguna autoridad municipal tiene facultada para realizar operativos por verificación ni multas.

En caso de dudas se pueden comunicar con Dirección de Calidad del Aire al número telefónico 22-22-73-68-00.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal