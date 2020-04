Hacen diputados por primera vez sesión virtual; PRI y PAN la reprueban

Por Vera Fernández

Por primera vez en la historia del Congreso del Estado, este jueves se llevó a cabo la primera sesión virtual de una comisión legislativa, sin embargo, la legalidad de ésta fue cuestionada por la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, así como por el diputado del PRI, Javier Casique Zárate.

Alrededor de las 11:30 de la mañana, los legisladores que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, se conectaron a través de una videoconferencia, a fin de sesionar virtualmente y atender la convocatoria de la presidenta de la comisión, Vianey García Romero.

No obstante, la diputada Mónica Rodríguez argumentó que la realización de dicha sesión fue ilegal, pues dijo que no existen bases jurídicas dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que se pudiera sesionar de forma virtual, por lo que optó por desconectarse y no participar en la misma.

Por su parte, el priista Javier Casique, mencionó que el trabajo legislativo está contemplado como una actividad no escencial, de modo que las sesiones de las comisiones deberían realizarse hasta el 30 de abril, siguiendo las disposiciones del Gobierno Federal.

Asimismo, refirió que en caso de sesionar, los temas a tratar deberían estar ligados únicamente a la contingencia que se vive actualmente por la pandemia de Covid-19 y no de otras índoles, razón por la que decidió participar en la sesión, pero no pasar lista.

Luego de más de media hora de discusión, la sesión dio inicio a las 12 horas con 13 minutos, misma en la que se dio cuenta de los documentos que fueron entregados por distintas dependencias, a fin de continuar con el proceso para desaparecer al Cabildo de Tehuacán, así como la aprobación de un acuerdo para evitar la parálisis legislativa.

