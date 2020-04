Hacienda anuncia investigación a exsecretario de Desarrollo Social de EPN

Por Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno del expresidente Peña Nieto, confirmó este jueves Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.

“Está un proceso de investigación contra Luis Miranda. El presidente me ha dicho que debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. No se persigue a nadie, pero si lo hubiera, se tiene que actuar conforme a derecho, no hay de otra”, dijo.

Cabe destacar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en el 2018 a Desarrollo Social en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y los comedores comunitarios, periodo donde Miranda Nava fue secretario.

Lo anterior, en el marco de una reunión virtual con diputados federales del Partido del Trabajo (PT), donde Nieto Castillo explicó que se revisará la actuación de empresas que participan en la venta de insumos médicos durante la contingencia sanitaria por Covid-19 en nuestro país.

Te recomendamos

Con información de El Universal.